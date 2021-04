Der 33-Jährige zog sich dabei eine Fußverletzung zu, berichtete die Bergrettung Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) in einer Aussendung. Aufgrund von Schmerzen konnte der Mann nicht über den Jagdsteig ins Tal gelangen, woraufhin er einen Notruf absetzte. Der 33-Jährige wurde vom Hubschrauber "Christophorus 3" per Tau geborgen und ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.