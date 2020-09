Auf der Kletterroute am Brunnerweg in der Stadelwand am Schneeberg wurden zwei Frauen in der Nacht auf Sonntag in Sicherheit gebracht, teilte die Bergrettung Reichenau mit. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.

Die Kletterinnen hatten vor Einbruch der Dunkelheit den Ausstieg der Tour mit zwölf Seillängen noch nicht erreicht. Mithilfe von Lichtaggregaten der Bergrettung wurden sie von einer Abseilstelle zur nächsten geleitet. Eine weitere Seilschaft unterstützte die beiden Frauen, gegen 2.00 Uhr erreichten die fünf Personen über neun Seillängen den Wandfuß.

Am Sonntag musste zudem der Notarzthubschrauber "Christophorus 3" ein zwölfjähriges Mädchen mit gebrochenem Fuß von der Knofelebenhütte bergen. Zwei Männer erlitten zudem Kreislaufprobleme, einer von ihnen musste per Bergetau durch den Helikopter "Martin 5" am Thörlweg aus einer Höhe von 1.400 Meter geholt werden.