Ternitz: Glasfaser-Ausbau startet, Handymast steht

Ab Sommer 2023 geht es los: Der Glasfaserausbau in der Stadtgemeinde geht in die entscheidende Phase. Neben A1 will nun auch die Österreichische Glaserfaser-Infrastrukturgesellschaft („öGIG“) den Ausbau fördern.

Als „zukunftsweisend für den Wirtschaftsstandort Ternitz“ bezeichnet SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald die Zusammenarbeit mit der „öGIG“: „Mit stabilem Glasfaser-Internet gewinnt Ternitz als Wirtschaftsstandort auch in Zukunft weiterhin an Attraktivität. Die ,öGIG‘ wird uns das leistungsstarke Netz endlich in die Gemeinde bringen.“ Die Arbeiten sollen im Sommer 2023 starten. Wer sich über den Ausbau informieren möchte, der kann zwei Infoveranstaltungen der „öGIG“ besuchen: am 14. November in der Stadthalle und am 21. November im Pottschacher Kulturhaus. Los geht es jeweils um 19 Uhr.

Handymast soll im Jänner in Betrieb gehen

Abseits des Glasfasers gibt es auch Neuigkeiten rund um die Handyverbindung in den Ortsteilen Flatz, Mahrersdorf und St. Lorenzen. Hier wurde über die Sommermonate ein im Vorfeld viel kritisierter Handymast aufgestellt, der im Jänner in Betrieb gehen soll. Laut SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak gab es bisher noch keine Beschwerde, dass der Mast aufgestellt wurde: „An mich ist noch niemand herangetreten. Ich hoffe aber, dass der Netzempfang nun besser wird“, sagt er auf Anfrage zur NÖN.

