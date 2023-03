Neunkirchen: Kostenlos den öffentlichen Verkehr nutzen

Das VOR-Schnupperticket (VOR KlimaTicket Metropolregion für Wien, Niederösterreich und Burgenland) ist eine übertragbare Verkehrsverbund-Jahreskarte, die von allen Neunkirchner Gemeindebürgern kostenlos entliehen werden kann. Eines dieser Tickets steht nun auch in Neunkirchen zur Entleihung zur Verfügung. Ziel des Schnuppertickets ist ein aktiver Beitrag zur CO2-Einsparung (Vermeidung von Autofahrten) sowie die Anregung zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, wie Bus oder Bahn.

Das VOR-Schnupperticket Metropolregion ist auf allen VOR-Linien in der gesamten Ostregion (Wien, Niederösterreich, Burgenland) gültig. Davon ausgenommen sind touristische Angebote wie die Waldviertelbahn, Wachaubahn, Schneebergbahn, Schafbergbahn etc. Das Schnupperticket gilt immer nur für eine Person. Es können keine Familienermäßigungen in Anspruch genommen werden. Das Ticket kann frühestens zwei Monate im vorhinein reserviert werden.

Das Ticket kann von allen in Neunkirchen, Peisching und Mollram Hauptwohnsitz gemeldeten Personen,sowie allen Mitarbeitern der Stadtgemeinde tageweise, an bis zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen oder am Wochenende ausgeliehen werden. Pro Person wird das Schnupperticket maximal 10 mal pro Kalenderjahr verliehen.

Weitere Informationen zum Ablauf und Ausleihvorgang gibt es im Bürgerservice im Rathaus.

