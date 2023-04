400 Tonnen weniger CO2: Ternitzer Unternehmen wird energieeffizienter

Klimaschutz und Energieeffizienz seien schon immer große Themen bei Schoeller Bleckmann Technisches Service gewesen. „Durch den Umstieg auf nachhaltige Naturwärme möchten wir bei der Versorgung unserer Gebäude am Standort in Ternitz einen weiteren wichtigen Beitrag leisten und so auch die krisensichere Versorgung unsers Unternehmens gewährleisten. In einem nächsten Schritt soll nun auch die Umstellung der für unsere Fertigungsprozesse erforderliche Wärme erfolgen“, so Geschäftsführer Andreas Sailer.

Beliefert wird das Unternehmen über das Naturwärmenetz Mittleres Schwarzatal beziehungsweise das Biomasseheizkraftwerk in Ternitz. Die Versorgung mit Hackgut übernimmt die Fernwärmegenossenschaft Krumbach. „Das anfallende Waldhackgut stammt von unseren Partnern im Umkreis. Die Wertschöpfung bleibt somit in der Region bei den Land- und Forstwirten, die uns mit dem nachhaltigen Rohstoff beliefern“, erklärt Karl Laschtowiczka, Obmann der Fernwärmegenossenschaft Krumbach.

Unterstützt wurde der Ternitzer Betrieb beim Umstieg auf Naturwärme auch von der EVN. „Der Energiebedarf von Schoeller-Bleckmann entspricht dem Verbrauch von mehr als 260 durchschnittlichen Haushalten. Durch den Umstieg auf Naturwärme werden jährlich über 400 Tonnen CO2 eingespart“, betont EVN Wärme-Geschäftsführer Gerhard Sacher.

