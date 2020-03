,,Leider haben sich unsere Befürchtungen bestätigt, am Montag ist es zu einem signifikanten Anstieg der Erkrankungen gekommen", heißt es seitens der Bezirkshauptmannschaft. Vor allem die Region um Reichenau sei ein Hotspot. Betroffen sind von dem Virus Männer und Frauen, Kinder nicht. Auch die Altersstruktur ist unterschiedlich. Der Erkrankten würden sich sehr kooperativ und einsichtig verhalten, ,,was sehr positiv ist!". Aktuell wird auch versucht, die Spur nach dem Ursprung der Ansteckung zurückzuverfolgen, möglicherweise führte diese in einen Bezirk nördlich der Donau.

Auch Reichenaus Bürgermeister Hannes Döller (ÖVP) selbst befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne – „bis 24. März“, wie er gegenüber der NÖN bestätigt. Er zeige aber keine Symptome, es gehe ihm gut: „Ich habe einen leichten Schnupfen, aber den schon länger. Fieber habe ich keines.“ Dass er zuhause bleibe, sei aber klar gewesen, schließlich habe er Kontakt mit zwei positiv getesteten Personen gehabt.

So gut es geht, erledigt Döller nun die Arbeit von zuhause aus: „Ich telefoniere natürlich sehr viel, weil sehr viele Leute anrufen.“ Wo möglich, wurde am Amtshaus auf Home-Office umgestellt, „am Standesamt wird erledigt, was dringend notwendig ist.“ Man sei nun in ständigem Austausch mit der Gesundheitsbehörde. „Die Entscheidung, Kindergarten und Schule zu sperren, war jedenfalls richtig, denn eine positiv getestete Person war in diesem Bereich tätig.“ Nun gelte es, abzuwarten: „Harren wir der Dinge, das wird schon wieder“, gibt sich Döller optimistisch.

Wo sich die anderen Fälle befinden, wollte man zum derzeitigen Stand aber nicht bekannt geben.

Fest steht auch, dass aufgrund der Häufung in Reichenau und Edlach Kindergarten sowie in Reichenau die Volksschule vorerst geschlossen bleiben.

Aktuell befinden sich im Bezirk insgesamt 86 Personen in häuslicher Quarantäne. Das sind solche, die mit bestätigten Fällen in engem Kontakt standen oder selbst Symptome der Erkrankung aufweisen.