Der Bub war am Vormittag auf einer Ortsstraße in Schrattenbach unterwegs gewesen. Er wurde nach der Versorgung durch Rettungskräfte in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Ursache für den Sturz war vorerst unbekannt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.