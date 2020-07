Im Jahr 2010 beerbte der damalige Vizebürgermeister Franz Pölzelbauer Josef Kristan als Ortschef. Mit der NÖN sprach der Lokalpolitiker über sein Jubiläum.

NÖN: Als die NÖN vor zehn Jahren über ihre bevorstehende Angelobung als Bürgermeister berichtete, hieß es im Wortlaut über Ihre Motivation: „Er könnte Bäume ausreißen.“ Trifft das heute auch noch auf Sie zu?

Franz Pölzelbauer: Sicher! Die Motivation braucht man, ansonsten ist man fehl am Platz.

Als eines Ihrer Ziele nannten Sie damals, als Gemeinde den Sanierungsstatus verlieren zu wollen. Inwieweit ist es gelungen, den Ort finanziell besser aufzustellen?

Pölzelbauer: Es ist uns tatsächlich gelungen, dass wir heute, auch mit Hilfe des Landes, nahezu schuldenfrei sind. Sämtliche große Projekte sind ausfinanziert. Den Sanierungsstatus zu verlassen ist allerdings sehr schwierig – da sehe ich das Problem im System: Wir sind eine kleine Gemeinde, haben wenig Einwohner, aber eine sehr hohe Bonität.

Schrattenbach zählt rund 370 Einwohner und ist damit eine der kleinsten Gemeinden im Bezirk. Macht das die Arbeit des Bürgermeisters leichter oder schwerer?

Pölzelbauer: Die Aufgabenstellungen hat man in einer kleinen Gemeinde genauso, die Anzahl der Tätigkeiten variiert natürlich. Das macht es schon ein Stück weit einfacher.

Die Eigenständigkeit Ihrer Gemeinde steht aber außer Streit?

Pölzelbauer: Absolut. Ein Schrattenbacher ist ein Schrattenbacher!

Ist das Bürgermeisteramt in den letzten Jahren schwieriger geworden? Oft gibt es ja Debatten darüber, wofür ein Ortschef am Ende des Tages den Kopf hinhalten muss und verantwortlich ist.

Pölzelbauer: Ja, das ist bestimmt gewachsen. Immer öfter werden Dinge eingefordert, an die früher kaum einer gedacht hätte.

Bei Ihrer ersten Wahl zum Bürgermeister gab es drei Parteien, zehn Jahre danach gibt es das wieder – neben ÖVP und SPÖ sitzt eine Bürgerliste im Gemeinderat. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Pölzelbauer: Unser Gemeinderat ist sehr gefestigt und sehr homogen. Dass sich von Zeit zu Zeit Bürgerlisten gründen, hat oft mit persönlichen Geschichten zu tun. Oftmals erhoffen sich die Personen auch persönliche Vorteile, wenn sie im Gemeinderat sitzen. Das war bei der früheren Bürgerliste so – die sich recht schnell wieder aufgelöst hat –, das ist aber auch bei der jetzigen Bürgerliste so.

Im Wahlkampf ging es ja mitunter recht hitzig zu.

Pölzelbauer: Die Situation hat sich sehr entspannt.

Oppositionsparteien nehmen in einer Demokratie ja eine wichtige Rolle ein, nicht zuletzt auch in einer Gemeinde.

Pölzelbauer: Die Opposition ist total wichtig – weil Dinge aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Unangenehm ist es nur, wenn persönliche Empfindungen oder persönliche Interessen im Vordergrund stehen. Die haben im Gemeinderat nichts verloren, der Gemeinderat sollte die Bürger vertreten.

Inwiefern hat die Gemeinde die Coronakrise getroffen?

Pölzelbauer: Coronafälle hatten wir in der Gemeinde direkt nicht unbedingt. In den ersten Tagen des sogenannten „Lockdowns“ gab es mitunter vermehrt Anfragen von Bürgern, aber jetzt auch nicht so, dass alles aus den Bahnen geworfen worden wäre. Generell muss man sagen, dass die Bürger total verständnisvoll auf die Maßnahmen reagiert haben, das war überhaupt kein Thema.

Sie sind jetzt seit zehn Jahren im Amt. Wie lange haben Sie noch vor, diese Funktion auszuführen? Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht?

Pölzelbauer: Eigentlich habe ich mir keine Gedanken gemacht – ich hatte aber auch nicht vor Augen, dass das jetzt schon wieder zehn Jahre her ist (lacht). Ich habe einen super Gemeinderat, einen tollen Gemeindevorstand und den besten Vizebürgermeister an meiner Seite. Ich werde das wohl noch einige Zeit lang machen. Es gibt ja auch noch etliche Projekte, die ich umsetzen möchte.

Zum Beispiel?

Pölzelbauer: Die Sanierung unseres Gemeindeamtes etwa. Das Haus ist einfach schon sehr in die Jahre gekommen – wir haben keine Isolierung, die Fenster sind alt. Und es gehört zu einem ordentlichen Ortskern einfach dazu. Ein zweites Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist die Sanierung der Wasserversorgungsanlage. Da ist schon viel passiert, aber technisch gehört sie auf den Letztstand gebracht.