In Kooperation mit "Schneeberglandkultur" präsentierten Angelika Burger und Christina Lechner im "Atelier im Tal" im Hornungstal ihr Werk "50 - Endlich nicht mehr jung".

Humor, Witz und Charme: All das vereint jenes Buch, das Angelika Burger und Christina Lechner gemeinsam verfasst haben. „50 – Endlich nicht mehr jung!“ heißt es, und behandelt Themen, die Menschen rund um ihren 50. Geburtstag beschäftigen.

Die Autorinnen präsentierten dieses Werk am vergangenen Wochenende im „Atelier im Tal“ von Reinhard Sandhofer im Hornungstal (Gemeinde Schrattenbach). Und das Interesse war groß: Das Atelier platzte aus allen Nähten.

Acht Frauen und Männer im Mittelpunkt

In den Mittelpunkt ihrer Erzählung stellen die beiden Autorinnen je acht Frauen und Männer in der Mitte ihres Lebens. Dabei gibt es auch Einblicke in das jeweilige Beziehungsleben – und allerhand amüsante Anekdoten.

Zahlreiche Festgäste bei Präsentation dabei

Als Gäste konnten die Autorinnen bei der Buchpräsentation auch Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz begrüßen, die das Engagement der beiden Damen lobte und zum Werk gratulierte.

Mit dabei waren außerdem Landtagsabgeordneter Hermann Hauer (ÖVP), die Bürgermeister Franz Pölzelbauer (Schrattenbach, ÖVP), Harry Ponweiser (Höflein/Hohe Wand, SPÖ) und Peter Steinwender (Grünbach/Schneeberg, SPÖ) sowie das Puchberger Sängerquintett rund um Hannes Ebner, welches den Abend musikalisch umrahmte.

Zu den Personen: