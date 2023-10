Ob Straßensperre oder Rohrbruch: Ort informiert Bevölkerung digital

Ob Straßensperre, Veranstaltung oder Rohrbruch: Gibt es in Schrattenbach Neuigkeiten zu diesen oder anderen Themen, erfahren es interessierte Bürgerinnen und Bürger unkompliziert und rasch via Handy-App. Seit September des Vorjahres bietet die Gemeinde ein „WhatsApp-Bürgerservice“ an, mehr als hundert Anmeldungen dafür gibt es bereits. Etwa einmal pro Woche werden so relevante Nachrichten aus dem Gemeindegebiet veröffentlicht; wer diese ebenfalls bekommen möchte, kann sich nach wie vor kostenlos dafür registrieren.

Entstanden ist die Idee im Juli letzten Jahres, als für die Asphaltierungsarbeiten vor dem Gemeindeamt die Straße einen zusätzlichen Tag gesperrt werden musste. Mithilfe von Plakaten und einem Eintrag auf der Gemeindehomepage wurde darauf aufmerksam gemacht – bis der Vorschlag von Nachbarn kam, doch eine WhatsApp-Gruppe zu gründen. „Da dies mit Gruppen aber datenschutzrechtlich nicht gedeckt ist und ich schon mehrmals auf der ,Kommunalnet'-Website von dem Bürgerservice gelesen habe, habe ich mich dann direkt dort informiert“, erklärt Gemeindemitarbeiterin Marina Burger, die die Gruppe seitdem mit Informationen „füttert“. Betreut wurde sie im Vorfeld von Grünbachs Gemeinderätin Susanne Demuth, beruflich für das „WA-Bürgerservice“-Team tätig.

Für Burger liegen die Vorteile jedenfalls klar auf der Hand. Das Service sei „unkompliziert und einfach, auch Fotos können einfach und ohne großen Aufwand gesendet oder erhalten werden“. Die Privatsphäre ist ebenfalls gedeckt: Im Gegensatz zu herkömmlichen WhatsApp-Gruppen sehen die Userinnen und User nicht die Nachrichten und Daten aller anderen.

Nach wie vor können sich Interessierte für das „WhatsApp-Bürgerservice“ anmelden: Dazu muss einfach nur der Vor- und Nachname per WhatsApp an die Nummer +43 664 88 23 17 07 geschickt werden. „Die schnelle und zuverlässige Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Gemeinde ist heutzutage besonders wichtig“, rührt auch Bürgermeister Franz Pölzelbauer (ÖVP) die Werbetrommel.