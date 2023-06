Wolf oder Goldschakal: Wildkamera-Foto sorgt für Gesprächsstoff

Nicht nur ein Video, das einen Bären in der Region zeigen soll, sorgt derzeit für ordentlich Gesprächsstoff - auch ein Foto, aufgenommen von einer Wildkamera in Schrattenbach, tut es. Ob es sich bei dem Tier auf der Abbildung aber um einen Goldschakal oder doch um einen Wolf handelt, ist nicht restlos geklärt. Im Maul trägt das Raubtier jedenfalls ein Rehkitz, wie zunächst die Tageszeitung „Kurier“ berichtet hatte.

Der zuständige Jäger Michael Gschaider gab gegenüber der Tageszeitung an, keine Prognose zu wagen, ob das Tier tatsächlich ein Wolf sei. „Aber am nächsten Tag hatte der Wolf oder Schakal eine Rehgeiß in der Mangel. Die Schüler bei der Bushaltestelle haben es gesehen und das Tier vertrieben“, zitierte ihn der „Kurier“. Bürgermeister Franz Pölzelbauer (ÖVP): „Ich persönliche würde auf einen Wolf tippen, ein Schakal wäre theoretisch auch möglich.“

Spuren eines Risses oder Losungen des Tieres wurden laut „Kurier“ bis dato aber keine gefunden, eine DNA-Bestimmung ist damit nicht möglich.