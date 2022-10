HAK Neunkirchen: Mit „Welcome Weeks“ ins Schuljahr gestartet

Im Rahmen von „Welcome Weeks“ wurden die Schülerinnen und Schüler der ersten Jahrgänge vom Lehrerteam rund um Schulleiter Wolfgang Ferstl begrüßt. „In den ersten Wochen geht es vor allem darum, den Übergang in die Oberstufe bestmöglich zu bewältigen – wesentliche Grundlagen aus der Unterstufe werden wiederholt und die Klassenkolleginnen und -kollegen kennengelernt. Die Schülerinnen und Schüler gründen oder übernehmen in den ersten Wochen eine Lernfirma“, heißt es seitens der Schulleitung.

Aufrecht erhalten werden auch in diesem Schuljahr wieder die Klassenpatenschaften – jeder Klasse wird ein Unternehmen zugeteilt, das sie auf dem Weg zur Matura oder zur Abschlussprüfung im Rahmen von Lehrausgängen, Workshops oder sonstigen Aktivitäten begleitet. Die Klassenpatenschaft für die ersten Jahrgänge haben die Hamburger Containerboard GmbH (1A-HAK), die Voith Austria GmbH (1B-HAK), Vogelhuber United Optics (1A-HAS), die Stadtgemeinde Neunkirchen (1B-HAS) sowie LKW Walter und die Immofinanz AG (Aufbaulehrgang) übernommen.

Abschlussjahrgänge bereiten sich auf Matura vor

Während für die ersten Jahrgänge die Schulkarriere in der Oberstufe erst beginnt, sind die Schülerinnen und Schüler aus den fünften HAK-Jahrgängen, dem dritten Aufbaulehrgang-Jahrgang sowie dem dritten Jahr Handelsschule in ihr letztes Schuljahr gestartet. „Neben der schriftlichen und mündlichen Matura stellt die Diplomarbeit einen wesentlichen Bereich der abschließenden Prüfungen dar. Jedes Jahr entstehen zahlreiche Diplom- und Abschlussarbeiten an unserer Schule, die immer in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen entstehen“, so die Schulleitung in einer Aussendung.

Ein Team aus der 5B-HAK startete mit dem Verfassen der Diplomarbeit für das Klassenpatenunternehmen Raiffeisen Lagerhaus Ternitz. Beim „Kick Off“ mit Standortleiter Walter Bock und Diplomarbeitsbetreuer und Klassenvorstand Dominik Böck wurden die Eckpfeiler der Diplomarbeit fixiert. Das Schülerteam bestehend aus Matthias Knollmüller, Mustafa Özcan und Zeynep Mercan darf sich in der Diplomarbeit unter anderem mit der Neueröffnung des SPAR-Marktes im Lagerhaus Ternitz auseinandersetzen.

