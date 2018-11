Die beiden Abschlussklassen der HAK Neunkirchen (5ak und 5bk) besuchten in Begleitung der Professoren Harald Hirz und Gerda Gsenger einen erfolgreichen Industriebetrieb in Wien, die Siemens Mobility GmbH in Simmering. Dort werden die Oberteile von U-Bahn-Zügen, Straßenbahn-Garnituren sowie Railjet-Waggons produziert, welche dann mit den im Siemens-Werk in Graz hergestellten Fahrwerken zu auslieferfertigen Produkten zusammengesetzt werden.

5ak und 5bk mit Harald Hirz (ganz links) und Gerda Gsenger (6. von rechts). | BHAK

Bei der Werksführung sahen die Schülerinnen und Schüler die verschiedenen Produktionsschritte, darunter auch den Einsatz eines Schweißroboters oder aber die aufwendigen Lackierarbeiten, die für diese großen Teile oftmals eine Herausforderung darstellen. Gegen Ende der Werkstour konnten die Produkte dieser Präzisionsarbeit bestaunt werden, welche bereits für die Auslieferung in verschiedenste Städte wie Nürnberg, München oder Sofia bereit stehen.