In gleich drei Kategorien holte der Grimmensteiner mit seinen Kanarienvögeln Gold und wurde somit zum dreifachen Staatsmeister gekürt. Als Draufgabe gab es für seine Vögel auch noch einen zweiten und einen dritten Platz. „Die tägliche Arbeit mit den gefiederten Freunden und die jahrelange Zuchttätigkeit hat nun Früchte getragen. Dabei spielt neben dem Fachwissen über die Vererbungslehre auch das Fingerspitzengefühl für die artgerechte Haltung eine wesentliche Rolle“, freut sich Vogelliebhaber Leeb. „Spezialisiert habe ich mich auf die klassischen gelben Farbkanarien. Aktuell werden 15 Paare in großen Volieren im Freien gehalten“, so der dreifache Staatsmeister.

Direktor Franz Aichinger gratuliert Thomas Leeb zu den Auszeichnungen: „Schulkoch Thomas Leeb ist ein engagierter Mitarbeiter, der auch in seinem Hobby Zielstrebigkeit beweist und Erfüllung bei der Arbeit mit Tieren findet. Dies sind Kompetenzen, die Vorbildwirkung in seinem Arbeitsumfeld der Fachschule Warth besitzen.“

Thomas Leeb betreibt die Vogelzucht schon seit über zehn Jahren. Um die Zuchtlinien zu verbessern, nimmt er bei Bewerben in ganz Europa teil, wo neue Tiere gekauft werden. Dabei sind die Proportionen der Vögel, die Länge der Federn und die Farbe entscheidend. Inzwischen kann Leeb auf eine internationale Zucht verweisen, mit Vögel aus Spanien, Belgien und Italien. Mit der Brutzeit im März beginnt die intensivste Zeit für die Züchter, die bis zum Ende der Aufzucht des Nachwuchses im Juni dauert. Thomas Leeb freut sich schon auf den nächsten Frühling, denn dann kann er sich wieder mit züchterischer Kreativität und fachlicher Akribie den zierlichen Vögeln widmen.

Artikel von Jürgen Mück