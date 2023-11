Volksbefragung in Würflach: Vorbereitungen für Urnengang laufen

Am 7. Jänner des kommenden Jahres entscheidet Würflachs Bevölkerung über die Zukunft des Volksschul-Neubauprojekts. Nachdem der Gemeinderat in der Vorwoche mit entsprechenden Beschlüssen die Weichen für den Urnengang gestellt hatte, laufen aktuell die bürokratischen Vorbereitungen. Vieles sei bereits erledigt, sagt Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP): „Die Briefwahlkarten sind bereits bestellt und kommende Woche erscheint eine Gemeindemitteilung mit der Information über das Wählerverzeichnis.“

Demnächst muss für die Befragung auch die Gemeindewahlbehörde zusammentreten und die Wahllokale bestimmen. Ein Formalakt, so der Bürgermeister: „Geplant ist, dass wir in den bewährten Wahllokalen wählen, also im Kindergarten Hettmannsdorf und im Sitzungssaal am Gemeindeamt.“ Festgelegt werden muss noch, wie lange die Wahllokale offen halten werden.

Die Auszählung der Stimmen soll dann noch am Abend der Befragung erfolgen, das Ergebnis will der Ortschef spätestens am Montag bekanntgeben. Rechtlich bindend ist das Ergebnis der Volksbefragung nicht, Woltron will sich aber jedenfalls daran halten. „An sich müssen wir uns im Gemeinderat mit dem Ergebnis der Befragung auseinandersetzen. Für mich als Person ist aber klar, dass wir das Ergebnis der Bevölkerung so akzeptieren. Es würde ja wenig Sinn machen, die Leute zu befragen, noch dazu, wo das Ganze nicht wenig kostet.“

Apropos Kosten: Rund 10.000 Euro muss die Gemeinde für die Abhaltung der Befragung aufwenden.

Gegenstand der Befragung ist, wie berichtet, das umstrittene Bauprojekt einer Volksschule mit Hort und Veranstaltungssaal am Gelände des früheren Schwimmbades. Während die regierende ÖVP ein solches Projekt befürwortet, stellt sich die Opposition dagegen, besonders die Bürgerliste „Gemeinsam für Würflach“ übt daran Kritik und würde einen Zu- und Umbau der bestehenden Volksschule präferieren.