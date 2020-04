Schon seit mehreren Wochen sind auch am Gymnasium Sachsenbrunn (Gemeinde Kirchberg am Wechsel) die Tore geschlossen. Der Unterricht findet zur Gänze „online“ statt – was bis dato „für alle zufriedenstellend und sehr gut“ verläuft, wie Direktor Gernot Braunstorfer zufrieden bilanziert. „Lehrerinnen und Lehrer stellen ihre Aufgaben online auf den schuleigenen Plattformen zur Verfügung, Arbeitsaufträge werden erledigt, entweder wieder hochgeladen, verbessert oder nach Übermittlung von Lösungen selbst verbessert und abgelegt.“ Eltern würden berichten, dass ihr Kind genug zu tun habe und sich auch auskennen würde, was zu tun sei. „Wir haben es stundenplanmäßig organisiert, das heißt in der Unterstufe arbeiten alle nach Stundenplan, wo auch die Lehrer bei Bedarf erreichbar sind, wie auch sonst.“ Die Oberstufen-Schüler würden hingegen teilweise mit Videokonferenzen Kontakt halten sowie Arbeitsaufträge erarbeiten. Wichtig sei, dass die Schüler "eine gewisse Alltagsstruktur" hätten, so Braunstorfer.

Regelung der Regierung "ist in Ordnung"

Die Regelung der Bundesregierung zur Reife- und Diplomprüfung, die Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in der Vorwoche verkündete, beurteilt der Schulleiter positiv: „Die Regelung ist für mich in Ordnung, die Maturanten brauchen sich nicht nachsagen lassen, dass sie die Matura geschenkt bekommen hätten. Die Maturaaufgaben sind auch heuer vergleichbar, weil österreichweit die gleichen Aufgaben.“ Schade sei es um den mündlichen Part, „weil da der Maturant seine Schwerpunkte abbilden hätte können". Zur Erinnerung: Die mündliche Matura kann freiwillig abgelegt werden.

Das Feedback seiner Schützlinge auf den derzeitigen Unterricht sei jedenfalls sehr gut, betont Braunstorfer auf Nachfrage.