Donnerstags lockt der Neunkirchner Hauptplatz in den Sommermonaten mit Musik, Kulinarik und mehr. Am kommenden Donnerstag, 1. Juli, 19 Uhr, unterstützt die „Junge Generation“ Neunkirchen Hauptplatz-Gastronom und Veranstalter Herbert Schwarz im Rahmen der Sommerbühne. Das Team rund um Obmann und SPÖ-Gemeinderat Wolfgang Jahrl hat DJ Aply und DJ Denerio organisiert und übernimmt deren Gage in Form eines finanziellen Sponsorings.

„Wir bringen junge Künstler auf die Bühne, da auch die Veranstaltung vor allem auf ein jüngeres Publikum abzielt, Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, Familien - aber generell ist für jeden etwas dabei. Wir freuen uns auch, dass ab 1. Juli mit den neuen Coronaregeln mehr möglich ist und jeder - alterunabhängig - gern gesehener Gast ist, denn gemeinsam wollen wir mit coolen Beats den Sommer einläuten“, erklärt „JG“-Obmann Wolfgang Jahrl.