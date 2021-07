Den berühmten „Nachzipf“ ausbessern oder Lernschwächen entgegenwirken – die kostenlose Nachhilfe ist seit sieben Jahren fixer Bestandteil der Ternitzer Sommerferien.

„Nachhilfe-Unterricht ist für die betroffenen Familien eine große finanzielle Belastung“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak, „deshalb bieten wir dieses kostenlose Serviceangebot schon seit Jahren erfolgreich an.“ Ab der Kalenderwoche 33 werden die Kinder von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, auf ihre Nachprüfung beziehungsweise die nächste Schulstufe vorbereitet. Die Stadt investiert dafür 32.000 Euro. „Es freut mich, dass wir die Gratis-Nachhilfe durch ein Team junger, engagierter und kompetenter Diplompädagoginnen in den Gegenständen Deutsch, Mathematik und Englisch anbieten können“, so SPÖ-Schulstadträtin Andrea Reisenbauer. Anmeldungen: 02630/38240 50 oder judith.fink@ternitz.at