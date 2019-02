Der klassenübergreifende Tag kam gut an: Schülerinnen und Schüler erarbeiteten mit besonders viel Kreativität ihre Fremdsprache.

Wie spannend und kurzweilig es sein kann, wenn man eine Fremdsprache erlernt, erlebten kürzlich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Sachsenbrunn.

Alle Jugendlichen, die am Französisch-Unterricht teilnehmen, erlebten einen Tag ganz in ihrer gewählten Sprache. „Mitgewirkt haben insgesamt drei Lehrer sowie eine Sprachassistentin aus Belgien“, so Pädagogin Carina Tauzimsky.

Neben dem Erarbeiten von französischen Comics, dem Erstellen einer französischen Fotostory oder dem Gestalten von Schautafeln wurde es aber auch kulinarisch: In der Küche bereiteten die Schülerinnen und Schüler köstliche Crêpes zu. „Ziel war es, dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig und kreativ arbeiten können und so mit der Fremdsprache spielen können“, erklärt Lehrerin Carina Tauzimsky der NÖN.