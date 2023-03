Fachschule Warth: Neue Technik an Greenkeeper-Akademie

Die Anforderungen an die Rasenpflege bei Golf- und Sportplätzen wird immer höher. „Bei der Ausbildung der Golf- und Sportplatzwarte legen wir besonderen Wert auf den Einsatz moderner Technik. Vor allem die praktische Schulung der Kursteilnehmer an den Maschinen ist uns wichtig“, betont Akademieleiter Karl Lobner. Künftig wird deshalb ein neuer Green-Mäher vom Lagerhaus bei der Ausbildung zum Einsatz kommen. Die stetige Zusammenarbeit mit Firmen sei besonders in diesem Bereich sehr wichtig, wie Lobner sagt: „So konnten wir beim laufenden Greenkeeper-Kurs den Triplex-Green-Mäher testen, wobei neben dem Fahren auch die Wartungsarbeiten auf dem Programm standen.“

Millimeterarbeit auf Golf- und Sportplätzen

Präzession spiele bei der Arbeit von Greenkeepern eine ganz große Rolle. So darf auf Golfplätzen das Gras nur zwischen 2,5 und 5 Millimeter lang sein. „Mit der neuen Generation an Green-Mähern ist dies nun einfacher möglich, wobei durch die breiten Reifen nur ein geringer Bodendruck ausgeübt wird und der wertvolle Rasen somit geschont wird“, erklärt Lagerhaus-Verkaufsleiter Otmar Preinfalk. Zudem haben Greenkeeper abseits dessen auch eine große Verantwortung, da sie mit Sport- und Golfplätzen auch ein sensibles Ökosystem zu pflegen haben.

Bisher wurden knapp 400 Greenkeeper und Sportplatzwarte an der Greenkeeper Akademie in Warth ausgebildet. Die Lehrgänge finden in Zusammenarbeit mit dem WIFI statt. Dabei werden Themenbereiche wie die Bewässerungs- und Düngetechnik, Grasschneidetechnik, Golfplatzarchitektur, Restaurierungsarbeiten, Ökologie sowie auch Betriebsmanagement in Theorie und Praxis unterrichtet.

Informationen zur Ausbildung sowie die Möglichkeit zur Kursanmeldung gibt es bei Karl Lobner unter greenkeeper@lfs-warth.ac.at, 02629/2222-0 oder www.lfs-warth.ac.at.

