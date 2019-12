Das Interesse an der Imkerei ist weiterhin ungebrochen groß: Gleich zwei kommissionelle Prüfungen zum Imkerfacharbeiter fanden vorige Woche an der Imkerschule Warth statt.

45 neue Facharbeiter an Imkerschule Warth ausgebildet .

„Insgesamt bestanden 45 Teilnehmer das theoretische und praktische Examen. Dabei kamen die Kursteilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet Österreichs und acht Teilnehmen reisten sogar aus Deutschland an“, freut sich Fachlehrer Karl Stückler, Leiter der Imkerschule. „Die engagierten Kursteilnehmer besitzen nun die fachliche Qualifikation Bienenvölker bestmöglich zu betreuen. Schließlich sind die Bienen unverzichtbare Partner der Landwirtschaft und sorgen für eine intakte Natur. Denn die Bienen sorgen für eine flächendeckende Bestäubung der heimischen Pflanzen“, so Stückler.

Ein Großteil der frischgebackenen Facharbeiter beginnt nun die dreijährige Imker-Meisterausbildung. Bis dato wurden in Warth über 750 Imkerfacharbeiter und über 300 Imkermeister ausgebildet, was rund die Hälfte aller Facharbeiter und Meister in Österreich ist. Niederösterreich ist somit jenes Bundesland, wo die meisten Imkerfacharbeiter und Imkermeister ausgebildet werden.

Das Interesse an der Imkerei hat in den letzten Jahren stark zugenommen und die Bienenzüchter werden immer jünger. Die naturverbundene Arbeit mit den Bienen sowie das Know-how rund um die Imkerei haben stark an Attraktivität gewonnen.

Eckdaten der Imker-Facharbeiterausbildung

Voraussetzungen für den Besuch der Kurse sind das vollendete 20. Lebensjahr und eine vierjährige Imkerpraxis. Die Ausbildung zum Imkerfacharbeiter umfasst 200 Stunden, die in fünf einwöchigen Modulen und Praxiskursen zu absolvieren ist. Die Kursinhalte bestehen aus den Grundlagen der Imkerei, Anatomie und Leben der Biene, Bienenpflege sowie Bienenkrankheiten und Betriebsmanagement. Die Kurse können ganz individuell besucht werden. Maximale Ausbildungsdauer sind vier Jahre. Veranstaltet werden der Facharbeiterkurse in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer sowie der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle. Informationen unter www.lfs-warth.ac.at .

