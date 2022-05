70 Nistkästen an Fachschule Warth gebaut

Werbung

„Um den Verlust wertvoller Lebensräume zu stoppen und die Biodiversität in der Natur zu fördern, wurden rund 70 Nistkästen für Vögel von den Schülerinnen und Schülern gebaut. Denn Nisthilfen sind ein unverzichtbarer Bestandteil, um den natürlichen Lebensraum unserer gefiederten Freunde zu erhalten und weiter auszubauen“, betont Fachlehrer Günther Kodym, der das Projekt leitet. „Singvögel haben in der Natur einen besonderen Stellenwert, weil sie Schädlinge fressen und damit für gesundes Obst und gesunde Bäume sorgen“, so Kodym. Die Schülerinnen und Schüler können nun die Nisthilfen mit nachhause nehmen und so die heimische Vogelwelt fördern. Aber auch auf den Bio-Streuobstwiesen der LFS Warth und am Waldrand wurden schon einige Nistkästen aufgehängt.

Viele Vögel nisten normalerweise in Höhlen von alten und morschen Bäumen. Da diese natürlichen Nistplätze immer seltener werden, können Vogelarten wie Kohl- und Blaumeise, Haus- und Feldsperling oder den Gartenrotschwanz gefördert werden, indem man Nistkästen anbringt. Um ihre Brut großziehen zu können, brauchen Vögel neben hochwertigen Nistkästen aber auch naturnahe Grünflächen mit Verstecken und einem großen Nahrungsangebot.

Die Artenvielfalt der österreichischen Tierwelt kann sich sehen lassen. Rund 68.000 Arten, davon ca. 54.000 Tierarten und ca. 2.900 Farn- und Blütenpflanzen, kommen hierzulande vor. Knapp 40 Prozent der Tierarten und über 30 Prozent der Farn- und Blütenpflanzen sind vom Aussterben. Von den rund 210 heimischen Vogelarten gilt etwa die Hälfte als gefährdet.

- Artikel von Jürgen Mück

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.