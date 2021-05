Der Unterricht und die Abschlussprüfung wurden diesmal ausschließlich online durchgeführt. Damit ist der erste Schritt zum Beruf der Ordinationsassistentin gemacht. Die weitere Ausbildung erfolgt berufsbegleitend in einer Arztpraxis.

„Die Schülerinnen kamen mit der neuen Art der Wissensvermittlung gut zurecht. Somit konnte auch in dieser fordernden Zeit eine hochwertige Zusatzqualifikation sichergestellt werden“, betont Fachlehrerin Maria Haring, die für die Organisation der Ausbildung verantwortlich zeichnet. „Die Ausbildung für medizinische Assistenzberufe eröffnet für die Schülerinnen ein breites Feld an spezialisierten Arbeitsbereichen mit sehr guten Berufsaussichten. Für insgesamt sieben Berufe im Medizinbereich, die von der Ordinationsassistenz über die Röntgen- und Operationsassistenz reichen, wurde nun der Grundstein gelegt“, so Haring.

Die Grundlagen der Büroorganisation und der Anatomie wurden von Lehrkräften der Fachschule Warth unterrichtet. Für den medizinischen Teil kam Ärztin Rosemarie Satzinger online zum Einsatz. Neben der Abschlussprüfung galt es auch eine Facharbeit zu verfassen und zu präsentieren.



Basis für sieben Berufe im Gesundheitsbereich

Die Basisausbildung ist Voraussetzung für die Absolvierung medizinischer Fachmodule, welche in sieben Ausbildungssparten angeboten werden. Diese zukunftsorientierten Berufe sind: Ordinationsassistenz, Röntgenassistenz, Operationsassistenz, Laborassistenz, Obduktionsassistenz, Desinfektionsassistenz und Gipsassistenz.

