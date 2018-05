„Am Weg nach Ljubljana wurden der Kürbishof Gartner und der Biogemüsebetrieb Zehrfuchs in der Steiermark besucht. Die slowenische Hauptstadt beeindruckte dann mit der barocken Altstadt und der mittelalterlichen Burg“, betont Klassenvorstand Günther Kodym, der die Reise organisierte. „Beim Abstecher ins italienische Triest wurde neben dem historischen Zentrum auch das Schloss Miramare, die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger, besichtigt. Zurück in Slowenien begab man sich wieder auf die Spuren der österreichisch-ungarischen Monarchie und besuchte das Lipizzanergestüt in Lipica“, so Fachlehrer Kodym.

Die nächsten Zwischenstopps waren dann in Portoroz und in Piran. Hier wurden ein Olivenbauer mit Europas modernster Olivenpresse, die Weinbaukooperative in Koper sowie ein Betrieb, der den traditionellen Karstschinken herstellt, besucht. Auch die Meersalzgewinnung in den Salinen von Secovlje wurde besichtigt. Die Jugendlichen wurden während der Reise durchgehend kulinarisch verwöhnt. Gab es doch überall eine Verkostung der jeweiligen Produkte und in den Hotels servierte man es landestypische Speisen. Als süßer Nachschlag wurde auf der Heimreise noch die Schokoladenmanufaktur Zotter in Riegersburg mit dem essbaren Tiergarten besucht.

„Vor allem die Vielfalt sowie Kreativität der Betriebe und der historische Bezug bot den Schülerinnen und Schülern vielfältige Reiseeindrücke, welche es nun zu Hause umzusetzen gilt“, betonen die Begleitlehrer Helga Schrammel, Günther Kodym und Hans Rigler.