„Die Echtheitsprüfung mit der bewährten Methode ‚Fühlen – Sehen – Kippen‘ konnten die Jugendlichen gleich praktisch üben. Dabei galt es echte Banknoten und Fälschungen zu erkennen, was mitunter gar nicht so leicht war“, betont Fachlehrerin Martina Piribauer, die für die Organisation der Bargeldschulung verantwortlich zeichnet.

„Aufgrund neuer und somit sicherer Banknoten ist immer weniger Falschgeld im Umlauf, dennoch sind gute Kenntnisse der Sicherheitsmerkmale notwendig. Besonders bei den 50-Euro-Banknoten und 20-Euro-Banknoten gilt es verstärkt aufzupassen, denn sie werden am häufigsten gefälscht“, so Piribauer. Diese beiden Banknotenkategorien haben im Euroraum mit fast 88 Prozent den größten Anteil an allen Fälschungen.

Geld-Experte Wolfgang Pour gab den Jugendlichen auch Tipps zur Rechtslage: „Das Überprüfen der Sicherheitsmerkmale einer Banknote ist sehr wichtig, denn wer eine gefälschte Banknote annimmt, muss den Schaden selbst tragen. Ein gefälschter Geldschein wird leider nicht ersetzt.“

Wissen schützt vor Falschgeld

Für den Sicherheitscheck der Banknoten muss die erhabene Oberfläche gefühlt werden, denn durch das Tiefdruckverfahren wird ein fühlbares Relief erzeugt. Hält man die Geldscheine vor eine gute Lichtquelle, so sind das Wasserzeichen, der Sicherheitsfaden und das Durchsichtselement zu erkennen. Und beim Kippen der Banknote erscheint ein Hologramm. Dabei sollte man sich aber nie auf ein Sicherheitsmerkmal verlassen, denn nur die Kombination der Merkmale bringt tatsächlich Gewissheit über die Echtheit der Banknoten.

Neue 100- und 200-Euro-Banknoten

Die Ausgabe der neuen 100- und 200-Euro-Banknoten der Europa-Serie startet am 28. Mai 2019. OeNB-Experte Pour informierte die interessierten Schülerinnen schon vorab über die neu hinzukommenden Sicherheitsmerkmale dieser Banknoten, wie das Satelliten-Hologramm oder die Smaragdzahl mit €-Symbolen. Verbesserte Sicherheitsmerkmale berücksichtigen die Fortschritte in den Bereichen Banknotensicherheit und -technologie und sorgen so für die sehr hohe Fälschungssicherheit der Euro-Banknoten.

- Artikel von Jürgen Mück