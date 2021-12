Bereits 350 Greenkeeper an LFS Warth ausgebildet

„Genau vor 30 Jahren fand die erste Prüfung zum staatlich anerkannten Greenkeeper an der ‚grünen‘ Akademie in Warth statt. Die Entwicklung der einzigen österreichischen Ausbildungsstätte für Experten der fachgerechten Pflege von Golf- und Sportplätzen verlief überaus positiv. Inzwischen kommen die Kursteilnehmer aus dem gesamten deutschsprachigen Raum“, betont Akademieleiter Karl Lobner.

„Die Lehrgänge finden in Zusammenarbeit mit dem WIFI statt. Dabei werden Themenbereiche wie die Bewässerungs- und Düngetechnik, Grasschneidetechnik, Golfplatzarchitektur, Restaurierungsarbeiten, Ökologie sowie auch Betriebsmanagement in Theorie und Praxis unterrichtet“, so Lobner.

Die Ausbildung umfasst das international gültige Zertifikat zum „Golf Course Supervisor“, nach den Richtlinien des englischen Greenkeepers Training Committee (GTC). Den Greenkeepern kommt bei ihrer Tätigkeit eine große Verantwortung zu, da jeder Golf- bzw. Sportplatz ein sehr sensibles Ökosystem darstellt und mit fachkundigem Know-how gepflegt werden muss.

Auch die Head-Greenkeeper-Ausbildung zum geprüften „Golf-Course-Manager“ findet in Warth statt. Bei den Lehrgängen kommen Experten aus der Wissenschaft und der Praxis aus dem gesamten EU-Raum als Vortragende zum Einsatz.

Information zur Ausbildung und Kursanmeldung bei Akademieleiter Karl Lobner: E-Mail: greenkeeper@lfs-warth.ac.at, Telefon: 02629/2222-0 und unter www.lfs-warth.ac.at .

Artikel von Jürgen Mück