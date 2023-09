Bestandsaufnahme heimischer Obstbäume an LFS Warth

„Mit diesem Projekt werden die Schülerinnen und Schüler der Fachschule Warth für den Erhalt der Natur vor der Klassentür begeistert. Dank der aktiven Mitarbeit bei der ‚Obst-Inventur Österreich‘ leisten die Jugendlichen einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt von Obstbäumen“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

„Damit werden von den Schülerinnen und Schülern alte, oft nur lokal vorkommende Obstsorten, wieder für den Anbau entdeckt, wodurch das ökologische Gleichgewicht gestärkt wird“, so Teschl-Hofmeister.

„Bislang gab es keinen wissenschaftlich fundierten Überblick über die verschiedenen Ostsorten in Österreich. Mit dem Projekt ‚Obst-Inventur Österreich‘ ändert sich das nun grundlegend, denn über Blattanalysen erfolgt die genetische Bestimmung. Zudem wird das Aussehen, etwa der Blätter und Blüten, mit Fotos dokumentiert“, informiert Professor Markus Schöll, der das Projekt leitet.

„Durch die Klimaerwärmung wird künftig die Sortenvielfalt bei den heimischen Obstarten eine viel größere Rolle spielen. So sind durch den Anbau von früh und später blühenden Sorten bei Frost nicht alle Bäume betroffen. Gleiches gilt für die unterschiedliche Hitze- und Trockenstress-Toleranz der Bäume. Hier gilt es künftig klimafitte Obstbäume zu fördern“, so Schöll.

Gab es in Österreich im Jahr 1960 noch rund 35 Millionen großkronige Obstbäume in der Landschaft, so sind es heute nur mehr 4,5 Millionen. Laut aktuellem Stand sind hierzulande rund 5.200 Obstsorten genetisch eindeutig charakterisiert. Neben Schädlingen sind die heimischen Obstbaumbestände vor allem durch Überalterung bedroht.