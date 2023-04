Fachschule Warth bepflanzt Green-Care-Hochbeet in Tulln

„Am Stundenplan der Fachrichtung ‚Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum‘ steht auch der Schwerpunkt Green Care. Daher gestalteten die SchülerInnen in diesem Fach ein Upcycling-Hochbeet, bei dem ausschließlich gebrauchte Materialien verwendet wurden“, betonen Fachlehrerin Katrin Huber und Fachlehrer Thomas Schrammel.

„Eine ausgediente Badewanne wurde mit unbehandeltem Holz verkleidet und in die Bio-Pflanzenerde setzten die jungen GärtnerInnen Heilpflanzen, wie Ringelblume, Salbei und Thymian. Gemäß dem Motto ‚Baden in Vielfalt‘ veranlasst einen die Wanne zum Schmunzeln“, so die beiden Pädagogen.

Im Juni sind bereits Aktivitäten rund um Green Care und Heilkräuter mit den SchülerInnen bei der Gartenschau in Tulln in Planung. So werden die Jugendlichen mit den BesucherInnen sogenannte „Blumensamen-Kugeln“ herstellen, in den sich das Saatgut von Heilpflanzen befinden.

