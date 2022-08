Fachschule Warth ist erneut „Erste Hilfe FIT“

Werbung

„Vor sieben Jahren waren wir die erste Schule im Landwirtschaftsbereich in Niederösterreich, die mit dem Erste-Hilfe-Gütesiegel ausgezeichnet wurde. So gesehen hat die Schulung des gesamten Schulpersonals und der SchülerInnen schon Tradition an der Fachschule Warth“, betont Erste-Hilfe-Lehrbeauftragter Günther Kodym. „Die gesamte Schulgemeinschaft ist somit ausgebildet, um als Ersthelfer bei Unfällen bzw. Notfällen die richtigen Sofortmaßnahmen praktisch anzuwenden. Dabei spielt die regelmäßige Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse eine entscheidende Rolle, damit rasch und kompetent reagiert werden kann“, so Kodym.

Besonders erfreulich ist, dass Junglehrerin Julia Ritter nun die Erste-Hilfe-Ausbildung absolviert hat und künftig Kurse für die SchülerInnen durchführen wird. Zudem ist Ritter ehrenamtlich als Rettungssanitäterin und Jugendgruppenbetreuerin beim Roten Kreuz tätig. Da die Zertifizierung jedes Jahr erforderlich ist, sind zahlreiche Sicherheitsschulungen aufs Neue notwendig.

Gerade in der Landwirtschaft ist man häufig mit Unfällen konfrontiert, wo man schnell reagieren muss. Oft kann das richtige Handeln sogar lebensrettend sein, daher ist es wichtig, dass alle Personen in der Schule mit Erste-Hilfe-Maßnahmen vertraut sind, um im Ernstfall richtig zu reagieren. Weiters sind die Babyfit-Kurse ein wichtiger Teil der Sicherheitsinitiative im Bereich der hauswirtschaftlichen Ausbildung. Hier lernen die zukünftigen Babysitter alles Wichtige rund um die Betreuung und Pflege von Babys und Kleinkindern.

Das Programm „Erste Hilfe FIT“ wird vom Österreichischen Jugendrotkreuz (ÖJRK) gemeinsam mit dem Bildungsministerium und der AUVA durchgeführt.

Internet: http://www.erstehilfefit.at .



Artikel von Jürgen Mück

