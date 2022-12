Schulpartner Fachschule Warth präsentiert Ausbildungsangebot

(v.l.n.r.) Abteilungsvorstand Hans Rigler, Abteilungsvorständin Martina Piribauer und Direktor Franz Aichinger präsentieren die Weiterbildungsmöglichkeiten an der LFS Warth Foto: Jürgen Mück

A n der Fachschule Pyhra (Bezirk St. Pölten) wurden die Weiterbildungsmöglichkeiten für AbsolventInnen der Landwirtschaftlichen Fachschulen in Niederösterreich präsentiert. Mit dabei war auch die LFS Warth mit dem Lehrgang Metallbearbeitung, der in einem Jahr zum Lehrabschluss führt. Auch der Quereinstieg in den Ausbildungszweig „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ wurde vorgestellt. Rund 600 SchülerInnen aus ganz Niederösterreich nahmen an der Veranstaltung teil.