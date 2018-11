„Der Apfel steht an diesem Tag im Zentrum des Unterrichtsgeschehens. So wird in der Praxis von den Schülerinnen und Schülern Apfelstrudel gebacken, Apfelmus hergestellt, Apfelringe gedörrt und Apfelsaft gepresst“, betont Fachlehrerin Andrea Marchat. „Diese Aktionen finden im Rahmen der Initiative ‚GenussSchule‘ statt, bei der besonderer Wert auf die Gesundheit, das Ernährungsbewusstsein und die Verwendung saisonaler sowie regionaler Produkte gelegt wird“, so Marchat. Wer regelmäßig heimische Äpfel konsumiert, leistet einen wichtigen Beitrag für seine Gesundheit und für die Region, was sich positiv auf die Wertschöpfung in unserem Land auswirkt.



Der gesundheitliche Nutzen des Apfels liegt in der Kombination von Vitaminen, Mineralstoffen und wertvollen Ballaststoffen. Er ist sehr kalorienarm, besteht aus rund 85 Prozent Wasser und hat nur rund 60 Kilokalorien. Daher fördert der tägliche Apfel die Gesundheit.



Traditionell fällt der Aktionstag für das beliebteste Obst der Österreicherinnen und Österreicher auf den zweiten Freitag im November. Hierzulande werden jährlich rund 65.000 Tonnen Äpfel konsumiert. Die beliebtesten Sorten sind Gala, Elstar und Golden Delicious. Äpfel sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, deshalb soll der Tag des Apfels auch dazu anregen bevorzugt heimische Apfelsorten zu kaufen.



- Artikel von Jürgen Mück