Frühjahrsputz im Gemeindegebiet von Warth

SN Schulpartner NÖN/BVZ

Die fleißigen Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an der Aktion „Wir halten NÖ sauber!“ Foto: Gundula Szihn/LFS Warth

„Wir halten Niederösterreich auch in herausfordernden Zeiten sauber!“, so lautete das Motto der Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a der Fachschule Warth, die sich an der Aktion „Wir halten Niederösterreich sauber!“ beteiligten.