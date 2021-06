„Der Fachschule Warth wurde als Lernort für den Bereich Green Care in der Landwirtschaft die entsprechende Plakette verliehen und ist somit ein wichtiger Teil des Green-Care-Netzwerks, das bereits über 100 bäuerliche Betriebe umfasst. Damit werden Möglichkeiten für potentielle Green-Care-Angebote auf bäuerlichen Familienbetrieben geschaffen“, so Green Care Österreich-Geschäftsführerin Nicole Prop bei der Verleihung der Lernort-Plakette. „Die Landwirtschaftsschule in der Buckligen Welt ist künftig eine wichtige Drehscheibe für die Etablierung von Green Care im landwirtschaftlichen Bereich der Region. Besonders erfreulich ist, dass auch die Jugend eine Ausbildung in diesem zukunftsträchtigen Tätigkeitsfeld bekommt“, so Prop.



„Green Care“ ist in der neuen vierjährigen Fachrichtung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ ein eigener Unterrichtsgegenstand. Die Schülerinnen und Schüler schließen die Ausbildung sogar mit dem Zertifikat „Green Care Coach“ ab. Aber auch in der Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ hält diese innovative Form der sozialen Landwirtschaft Einzug.



Der Begriff Green Care fasst alle Aktivitäten und Interventionen zusammen, welche die positive und unterstützende Wirkung der Natur, von Tieren und Pflanzen nutzen, um Menschen zu helfen bzw. positiv zu beeinflussen. Je nach Zielgruppe werden gesundheitsfördernde, pädagogische oder soziale Ziele verfolgt.

- Artikel von Jürgen Mück