Greenkeeper-Akademie Warth: Prüfung online abgehalten .

Aufgrund der geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen fand der Einführungskurs ins „Greenkeeping“, also der fachgerechten Pflege von Golf- und Sportplätzen, weitgehend online statt. Auch die Prüfung wurde via Zoom-Meeting vorige Woche durchgeführt. Der Einführungskurs ist die Voraussetzung, um die Ausbildung zum Greenkeeper bzw. zum Sportplatzwart an der Greenkeeper-Akademie Warth beginnen zu können.