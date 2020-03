„Rund 400 Besucher nahmen gestern an den Führungen durch die Schule, das Internat, die Werkstätten sowie den Lehr- und Versuchsbetrieb teil und informierten sich über die Ausbildungsangebote. Besonders erfreulich ist, dass zahlreiche Absolventinnen und Absolventen ihre Kinder an der Fachschule einschrieben. Dies ist eine besondere Wertschätzung unserer Bildungsarbeit und steht für Tradition“, betont Direktor Franz Aichinger. „Bis Mitte März 2020 nehmen wir noch gerne die Anmeldung für die Fachschule und das Internat entgegen. Danach beginnt die Planung für das kommende Schuljahr, um den neuen Schülerinnen und Schülern den Ausbildungsplatz noch vor Ostern fix zusagen zu können“, so Aichinger.



Ausführliche Informationen gab es zur neuen 4-jährigen Ausbildung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“, die ab dem Schuljahr 2020/21 startet. Die neue Fachrichtung wird mit den Schwerpunkten Alten- und Behindertenarbeit, inklusive Pflegeassistenz geführt. Damit erhalten die Jugendlichen eine Ausbildung in einem gefragten Berufsfeld mit sehr guten Zukunftsaussichten.



Umfassende Informationen gab es auch rund um die beiden Fachrichtungen „Landwirtschaft“ sowie „Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement“. Auch die einjährige Ausbildung Metallbearbeitung (12. Schulstufe) wurde vorgestellt. Führungen durch die Schule, das Internat, die Lehrküche, Obstverarbeitung, Milchverarbeitung, die Lehrwerkstätten, die Imkerei und den Lehrstall rundeten das Programm ab. Während der dreijährigen Ausbildung zum Facharbeiter und dem Abschluss der Mittleren Reife, können die Schülerinnen und Schüler zahlreiche Zusatzqualifikationen erwerben. Dies reicht vom Traktorführerschein, Staplerschein und Jagdschein bis zur HeimhelferIn sowie dem Basismodul für medizinische Assistenzberufe.



Derzeit besuchen über 200 Schülerinnen und Schüler die Fachschule Warth. Auch das Internat ist bei den Jugendlichen sehr beliebt, weil es hier zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und eine optimale Betreuung seitens der Lehrkräfte gibt. Zusätzlich werden zwei Abendschulen für Landwirtschaft und Forstwirtschaft für Erwachsene geführt. Zudem nehmen pro Jahr über 2000 Personen an den Kursen an der Fachschule teil.

Artikel von Jürgen Mück