„Mit mehr als 2.000 Kursbesuchern pro Jahr und bisher rund 20.000 Absolventen der eintägigen Grundschulungen sowie Praxis- und Fachkursen erfreut sich das Angebot einer großen Nachfrage“, betonen die beiden Projektbetreuerinnen Karoline Ofenböck und Valeria Voit. Die 26 Referenten bieten darüber hinaus in 175 Kursen fast 30 verschiedene Themenbereiche an. Das Spektrum reicht vom Hygienekurs über Bio-Imkerkurse und Honigqualität bis hin zum „Garten für Bienen, Hummeln & Co“. Einige Kurse, wie die „Grundschulung für die Imkerei“ oder „Was fehlt meinem Bienenvolk?“, werden online durchgeführt. Der klassische Einstieg in die Welt der Imkerei erfolgt über die eintägigen Basiskurse, gefolgt von sechs halbtägigen Praxiskursen, die das Arbeitsjahr des Imkers abdecken.



Das Projekt rund um die Imker-Einsteigerkurse führt der Absolventenverband der NÖ Landwirtschaftsschulen „Landimpulse“ in Zusammenarbeit mit der Imkerschule Warth durch.

Das Kursprogramm für Imker-Neueinsteiger ist unter www.lfs-warth.ac.at und www.landimpulse.at abrufbar.

- Artikel von Jürgen Mück