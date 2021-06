„Das Interesse an der Imkerei hat in den letzten Jahren stark zugenommen und die Bienenzüchterinnen und Bienenzüchter werden immer jünger. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass immer mehr Frauen die naturverbundene Arbeit mit den Bienen für sich entdecken. Der Frauenanteil bei den Kursen liegt in den letzten Jahren bereits bei über 40 Prozent“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die sich an der Imkerschule Warth über die Kurstätigkeit informierte. „Mit kompetent ausgebildeten Imkerinnen und Imkern ist die flächendeckende Bestäubung der heimischen Kulturpflanzen auch in Zukunft gesichert. Zudem trägt die Honigproduktion zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung bei“, so Teschl-Hofmeister.



„Aufgrund der aktuellen Situation mussten wir das Kursprogramm umstellen und bieten seit mehr als einem Jahr die theoretischen Grundschulungen auch als Webinare an. Dies wird sehr gut angenommen“, betont Kurskoordinatorin Valeria Voit von der Imkerschule Warth. „Im praktischen Unterricht, der unter Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen stattfindet, kommen regionale Imker zum Einsatz. Sie sind mit den örtlichen Gegebenheiten bestens vertraut und kennen die Trachtbedingungen, also das Angebot an Futterpflanzen, genau. Von diesem Fachwissen profitieren die Kursteilnehmer enorm“, so Voit.



Das Kursprogramm bietet rund 200 Fachkurse für Imker-Anfänger wie auch Profis an. Neu im Programm sind Kurse zur Förderung der Artenvielfalt im Garten, wo neben den Bienen der Fokus auf andere bestäubende Insekten und Nützlinge gelegt wird. Das Projekt rund um die Imker-Einsteigerkurse führt der Absolventenverband der NÖ Landwirtschaftsschulen „Land-Impulse“ in Zusammenarbeit mit der Imkerschule Warth durch. Das neue Kursprogramm erscheint im September 2021.

Anmeldung zu den Imker-Kursen bei Projektleiterin Valeria Voit, E-Mail: imker@neueinsteiger.at ; Information unter www.lfs-warth.ac.at und www.landimpulse.at .

- Artikel von Jürgen Mück