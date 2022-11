Juniorfirma „Naturol“ an Fachschule Warth gegründet

„Da die Juniorfirma duftende Kerzen aus Bienenwachs mit Bio-Zertifikat herstellt, arbeiten wir intensiv mit der Imkerschule Warth zusammen, die ausschließlich Bio-Honig erzeugt“, betonen die beiden Geschäftsführerinnen Bettina Zottel und Sarah Diener. „Das zweite wirtschaftliche Standbein der Firma ist die Erzeugung von pflegenden Seifen, die handgegossen werden. Durch den Zusatz von natürlichen Ölen wird für zarte Duftnoten gesorgt“, so die Schülerinnen Zottel und Diener.

Die ersten Einsätze der Juniorfirma gibt es beim Adventmarkt in Seebenstein am 26. und 27. November sowie beim Adventmarkt in Trattenbach am 26. November. Hier werden auch Honig, Lippenbalsam und Propolis-Creme der Schulimkerei verkauft.

Start ins Wirtschaftsleben

Die Juniorfirma wird in den Gegenständen Marketing, Betriebswirtschaft und Deutsch geführt. Im praktischen Unterricht werden die Produkte hergestellt. Wie bei einem richtigen Unternehmen wird eine Bilanz erstellt. Unterstützt werden die SchülerInnen von der Fachlehrerin Marianne Ehrenhöfer und der Fachlehrerin Maria Haring.

Artikel von Jürgen Mück

