Juniorfirma „Naturzauber“ an Fachschule Warth gegründet

Schon jetzt können die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer mit selbst hergestellten Kräutersalzen und Bienenwachskerzen aufwarten. „Da die Juniorfirma duftende Kerzen aus Bienenwachs mit Bio-Zertifikat herstellt, arbeiten wir intensiv mit der Imkerschule Warth zusammen, die ja ausschließlich Bio-Honig erzeugt“, betonen die beiden Geschäftsführerinnen Nadine Berger und Anja Pelz.

„Das zweite wirtschaftliche Standbein der Firma ist die Erzeugung von Kräutersalzen, die es bislang in drei Variationen gibt. Ein Salz ist mit Chili verfeinert, eines mit Gewürzen wie Wacholderbeeren, Sellerie, Thymian, Rosmarin und Karotten sowie ein Kräutersalz“, so die beiden Schülerinnen Berger und Pelz.

Die Juniorfirma ist schon auf Instagram und Facebook vertreten. Auf Märkten in der Region werden die Produkte verkauft. Die Premiere fand bereits beim Bauernmarkt in Bromberg statt, wo auch am 2. Dezember die Juniorfirma einen Verkaufsstand hat. Termine bei der Adventmeile in Seebenstein am 2. und 3. Dezember sowie bei den Adventmärkten in Aspang und Kirchschlag jeweils am 8., 9. und 10. Dezember sind bereits fixiert. Am 8. Dezember findet der Verkauf in Grimmenstein und am 17. Dezember in Warth statt.

Start ins Wirtschaftsleben

Die Juniorfirma wird in den Gegenständen Marketing, Betriebswirtschaft und Deutsch geführt. Im praktischen Unterricht werden die Produkte hergestellt. Wie bei einem richtigen Unternehmen wird eine Bilanz erstellt.

Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler von der Fachlehrerin Maria Haring und der Fachlehrerin Marianne Ehrenhöfer. Im EDV-Unterricht wurden bei Fachlehrerin Karin Fuchs-Binishofer das Layout der Etiketten erstellt. Und mit Deutschlehrer Jürgen Mück wurden Pressetexte verfasst und Fotos gemacht.