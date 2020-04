„Da Desinfektionsmittel derzeit Mangelware sind, haben wir eine Initiative zum Sammeln von nicht mehr benötigten Schnäpsen, Wodka und Liköre gestartet. Dabei kam eine beachtliche Menge an Spirituosen zusammen, die in der Schuldestillerie entaromatisiert und nochmals gebrannt wurden. Somit konnten 150 Liter 85-prozentiger Alkohol hergestellt werden, der nun als Desinfektionsmittel verwendet wird“, betont Fachlehrer Karl Stückler, der für die Erzeugung von Edelbränden an der Fachschule verantwortlich zeichnet.

„Lediglich Wasserstoffperoxid und Glycerin wurden zugefügt, damit die Haut bei der Anwendung nicht zu stark austrocknet. Dabei halten wir uns an das Desinfektionsmittel-Rezept der WHO, der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen“, so Stückler.

Durch eine Ausnahmegenehmigung der Bundesregierung ist die Herstellung von Desinfektionsmittel aus Alkohol ganz unbürokratisch möglich. Normalerweise gelten sehr strenge Regeln für das Brennen von Hochprozentigem.

„Mit dem selbst hergestellten Desinfektionsmittel zeigt die Fachschule Warth, dass handwerkliches Können sehr kreativ und verantwortungsvoll eingesetzt werden kann. Damit wird ein wertvoller Beitrag zur positiven Bewältigung der derzeitigen Situation geleistet“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Gerade in dieser fordernden Zeit ist das Engagement jedes Einzelnen für das Gemeinwohl entscheidend. Mein Dank gilt besonders all jenen, die derzeit Großartiges leisten, um die Herausforderung gemeinsam zu meistern“, so Teschl-Hofmeister.

Artikel von Jürgen Mück