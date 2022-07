LFS Warth: Erfolgreicher Abschluss für 52 SchülerInnen

Werbung

Die Fachrichtung „Landwirtschaft“ absolvierten 26 SchülerInnen und die Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ schlossen 13 SchülerInnen mit der „Mittleren Reife“ und dem Facharbeiterbrief ab.

13 SchülerInnen absolvierten den einjährigen Lehrgang Metallbearbeitung, der in Kooperation mit der Landesberufsschule in Neunkirchen durchgeführt wird. Für die Schülerinnen und Schüler der LFS Warth beginnen nun die wohlverdienten Sommerferien.

„Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit wurde deutlich, welche zentrale Funktion die Schule für die Schülerinnen und Schüler hat. Dank dem Engagement des gesamten Schulpersonals wurden die Herausforderungen durchaus positiv bewältigt“, betont Direktor Franz Aichinger.

„Ich bedanke mich an dieser Stelle besonders bei den Lehrkräften und den MitarbeiterInnen der Fachschule Warth für ihren Einsatz in dieser fordernden Zeit. Den Absolventinnen und Absolventen wünsche ich einen guten Start ins Berufsleben sowie den Schülerinnen und Schülern der ersten beiden Jahrgänge erholsame Ferien“, so Aichinger. Im September werden voraussichtlich neun Klassen das neue Schuljahr beginnen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.