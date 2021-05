„Seit diesem Schuljahr steht am Stundenplan der Fachrichtung ‚Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum‘ auch der Schwerpunkt Green Care. Daher gestalteten die SchülerInnen in diesem Fach ein Upcycling-Hochbeet, bei dem ausschließlich gebrauchte Materialien verwendet wurden“, betonen Fachlehrerin Katrin Huber und Fachlehrer Thomas Schrammel. „Eine ausgediente Badewanne wurde mit unbehandeltem Holz verkleidet und in die Bio-Pflanzenerde setzten die jungen GärtnerInnen Heilpflanzen, wie Ringelblume, Salbei und Thymian. Gemäß dem Motto ‚Baden in Vielfalt‘ veranlasst einen die Puppe eines Gärtners in der Wanne zum Schmunzeln“, so die beiden Pädagogen.

Im Juni sind bereits Aktivitäten rund um Green Care und Heilkräuter mit den SchülerInnen bei der Gartenschau in Tulln in Planung. So werden die Jugendlichen mit den BesucherInnen sogenannte „Samenbomben“ herstellen, die aus dem Saatgut der wichtigsten Heilpflanzen bestehen.



Bei der neuen vierjährigen Ausbildung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ wird der Bereich Green Care eingehend behandelt. Daher schließen die SchülerInnen auch mit dem Zertifikat „Green Care Coach“ die Ausbildung ab. Zudem sind die Alten- und Behindertenarbeit sowie die Pflegeassistenz weitere Bildungsschwerpunkte.



Der Begriff Green Care fasst alle Aktivitäten und Interventionen zusammen, die die positive und unterstützende Wirkung der Natur, von Tieren und Pflanzen nutzen, um Menschen zu helfen bzw. positiv zu beeinflussen. Je nach Zielgruppe werden gesundheitsfördernde, pädagogische oder soziale Ziele verfolgt.

Der Bereich Green Care hält in den letzten Jahren auch verstärkt in der Landwirtschaft Einzug. Etwa Angebote für Kinder, die in und durch die Natur lernen. Oder für Menschen mit Behinderung oder ältere Menschen, die am Hof oder im Bauerngarten eine sinnstiftende Beschäftigung finden.