LFS Warth: Seilkran bei Holzernte im Praxiseinsatz .

Neue Holzernteverfahren haben die Forstwirtschaft in den letzten Jahren revolutioniert. Dazu zählen auch die Seilkräne, also eine mobile Anlage zum Holztransport mittels Seilen, die vor allem im Gebirgswald zum Einsatz kommen. Diese besonders pflegliche Forsttechnik lernten die Schülerinnen und Schüler des zweiten Jahrganges der Fachrichtung Landwirtschaft an zwei Praxistagen hautnah kennen.