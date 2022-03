LFS Warth: Wort-Bilder zum Welthauswirtschaftstag

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

Die bundesweite Aktion fand unter Federführung der Landwirtschaftlichen Koordinationsstelle NÖ (LAKO) statt, wo die vielfältigen Leistungen der Hauswirtschaft aufgezeigt werden.

Die Schüler*innen des 3. Jahrganges Betriebs- und Haushaltsmanagement der Fachschule Warth setzten sich anlässlich des Welthauswirtschaftstages im Informatik-Unterricht kreativ mit der Hauswirtschaft und ihren Leistungen auseinander. Sie gestalteten moderne Wort-Bilder, welche die Vielfältigkeit der Hauswirtschaft und ihre Bedeutung grafisch in Szene setzen. Zu sehen sind die kreativen Kunstwerke auf der „Social Media Wall“ mit der Web-Adresse my.walls.io/u45ky.

LR Teschl-Hofmeister: „Social Media Wall“ aller Fachschulen in Österreich

„An den Landwirtschaftliche Fachschulen in Niederösterreich spielt in der Fachrichtung ‚Betriebs- und Haushaltsmanagement‘ die Ausbildung im Pflege- und Betreuungsbereich zunehmend eine zentrale Rolle. Dies spiegelt sich auch erfreulicherweise bei den durchgeführten Projekten anlässlich des Welthauswirtschaftstages wider“, betont Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Ich danke dem Team der Landwirtschaftlichen Koordinationsstelle für die Umsetzung der ‚Social Media Wall‘ und der Einbeziehung aller Landwirtschaftlichen Fachschulen in Österreich“, so Teschl-Hofmeister.

„Die durchgeführten Projekte wurden von den Fachschulen in den sozialen Medien gepostet und mithilfe einer ‚Social Media Wall‘ gesammelt. So erhält man rasch einen Überblick der zahlreichen Initiativen“, betont Martina Piribauer, Abteilungsvorständin der LFS Warth. „Zahlreiche Projekte wurden von den Schülerinnen und Schüler der Fachschulen kreativ umgesetzt: Von Aktionen zur professionellen Hauswirtschaft und zur richtigen Ernährung bis zu Projekten mit Pflege- und Betreuungszentren sowie Kindergärten“, so Initiatorin Piribauer.

Alle digitalen Beiträge mit dem Hashtag #bhmoewht22 werden auf der österreichweiten gemeinsamen „Social Media Wall“ mit der Web-Adresse my.walls.io/u45ky. gebündelt. Die Beiträge aus den niederösterreichischen Fachschulen werden mit dem Hashtag #lfsnoewht22 präsentiert. Auf www.lako.at ist die „Social Media Wall“ leicht erreichbar.

Welthauswirtschaftstag: Mit Resilienz durch Krisen

Die International Federation for Home Economics (IFHE) unterstützt seit 1982 jedes Jahr am 21. März aktiv den Welthauswirtschaftstag. Ziel dieses Tages ist es, die Bedeutung der Hauswirtschaft zur Verbesserung der Lebensqualität einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen. Das diesjährige Motto lautet „Mit Resilienz durch Krisen. Was Familien und Haushalte stark macht!“

Damit wird auf die Bedeutung von Haushalten und Familien für jeden einzelnen, aber auch für die Gesellschaft insgesamt aufmerksam gemacht.

Internet: www.dghev.de und www.ifhe.org/events/world-home-economics-day/.

