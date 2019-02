„Rund 400 Besucher nahmen gestern an den Führungen durch die Schule, das Internat, die Werkstätten sowie den Lehr- und Versuchsbetrieb teil und informierten sich über die Ausbildungsangebote. Besonders erfreulich ist, dass zahlreiche Absolventinnen und Absolventen ihre Kinder an der Fachschule einschrieben. Dies ist eine besondere Wertschätzung unserer Bildungsarbeit und steht für Tradition“, betont Direktor Franz Aichinger.

„Bis zum 15. März 2019 nehmen wir noch gerne die Anmeldung für die Schule und das Internat entgegen. Danach beginnt die Planung für das kommende Schuljahr, um den neuen Schülerinnen und Schülern den Ausbildungsplatz fix zusagen zu können“, so Aichinger.

Fachlehrer Hermann Mayer präsentiert den praktischen Waldwirtschaftsunterricht. | Usercontent, Jürgen Mück

Umfassende Informationen gab es rund um die beiden Fachrichtungen „Landwirtschaft“ sowie „Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement“. Auch die einjährige Ausbildung Metallbearbeitung (12. Schulstufe) wurde vorgestellt. Führungen durch die Schule, das Internat, die Lehrküche, Obstverarbeitung, Milchverarbeitung, die Lehrwerkstätten, die Imkerei und den Lehrstall rundeten das Programm ab.

Während der dreijährigen Ausbildung zum Facharbeiter und dem Abschluss der Mittleren Reife, können die Schülerinnen und Schüler zahlreiche Zusatzqualifikationen erwerben. Dies reicht vom Traktorführerschein, Staplerschein und Jagdschein bis zur HeimhelferIn sowie dem Basismodul für medizinische Assistenzberufe.

Die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen an der Fachschule Warth ist sehr groß. „Im laufenden Schuljahr besuchen 264 Schülerinnen und Schüler in elf Klassen die Fachschule“, informiert Direktor Aichinger. „Auch das Internat ist bei den Jugendlichen sehr beliebt, weil es hier zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und eine optimale Betreuung seitens der Lehrkräfte gibt“, so Aichinger.