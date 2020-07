LFS Warth: Zertifizierte Schnellschreiberinnen .

In der Präsenzphase an der Fachschule absolvierten acht Schülerinnen des dritten Jahrgangs der Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ die freiwillige Prüfung zum „Typing Certificate“. Sie sind nun zertifizierte Schnellschreiberinnen am Computer, was ihnen die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) auch schwarz auf weiß bestätigt. Dieses international standardisierte Zertifikat wird für das sichere und schnelle Schreiben auf der Computertastatur vergeben.