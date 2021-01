„Es ist sehr erfreulich, dass die junge Generation Verantwortung übernimmt und künftig die Agenden des Absolventenverbandes der LFS Warth leitet. Ein großer Teil des Vorstandes wurde mit jungen Absolventinnen und Absolventen neu besetzt. In ersten Arbeitsgesprächen diskutierte man bereits zahlreiche Maßnahmen, die neuen Schwung und frischen Wind in die kommende vierjährige Funktionsperiode bringen werden“, betont AV-Geschäftsführer Karl Lobner, der dem neu gewählten Vorstand herzlich gratuliert.



„Der neue Vorstand wird sich künftig noch stärker als Bindeglied zwischen der schulischen Ausbildung und der beruflichen Praxis positionieren. Gerade in Zeiten, wo die Berufsbilder in der Landwirtschaft großen Veränderungen unterworfen sind, ist es ein Gebot der Stunde den künftigen Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer eine zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten. Die Absolventinnen und Absolventen werden sich bei der Erstellung neuer Bildungsinhalte mit ihrer beruflichen Erfahrung und ihrer fachlichen Expertise einbringen“, so der neue AV-Obmann Markus Pichler in einem ersten Statement. „Zudem werden wir den über 1.000 Mitgliedern der Absolventenfamilie ein breites Programm, bestehend aus fachlichen Veranstaltungen und Fachexkursionen, bieten“, so Pichler.



Neue Vorstandsmitglieder:

Margit Fries, Bad Schönau

Philip Schwarz, Schwarzenbach

Alexandra Pfneisl, Lichtenegg

Andreas Wurzinger, Puchberg



Weitere Vorstandsmitglieder:

Tamara Eckner, Gloggnitz

Friedrich Pruggmayer, Neunkirchen

Martin Gullner, Kirchau

Thomas Ernst, Wiesmath

Franz Sulzer, Haßbach



Absolventenverband blickt auf über 90-jährige Geschichte zurück

Der Absolventenverband „Bucklige Welt und Umgebung“ legte seinen Grundstein an der Landwirtschaftsschule in Kirchschlag im Jahr 1929 und blickt somit auf eine über 90-jährige Geschichte zurück. Damals wurden bereits die beiden Ausbildungssparten Landwirtschaft für Burschen und Hauswirtschaft für Mädchen geführt. 1941 wurde die Schule aufgrund der Widrigkeiten des Zweiten Weltkrieges geschlossen. Mit Gründung der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth im Jahr 1954 hatte der Absolventenverband hier seine neue Heimstätte gefunden. Absolventinnen und Absolventen der beiden Schulen in Kirchschlag und Warth wurden im Absolventenverband „Bucklige Welt und Umgebung“ zusammengeführt.

Artikel von Jürgen Mück