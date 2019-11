Medizinische Basisausbildung an LFS Warth abgeschlossen .

An der Fachschule Warth bietet der Ausbildungsplan der Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ zahlreiche Zusatzqualifikationen im sozialen und medizinischen Bereich an. Das sogenannte Basismodul für medizinische Assistenzberufe schlossen vergangene Woche 16 Schülerinnen erfolgreich ab. Damit ist der erste Schritt zum Beruf der Ordinationsassistentin gemacht. Die weitere Ausbildung erfolgt berufsbegleitend in einer Arztpraxis.