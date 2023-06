Neue FacharbeiterInnen an Fachschule Warth ausgebildet

Zum zweiten Mal wurde die Abendschule in der längeren Kursdauer von zwei Jahren in einem Umfang von 500 Stunden geführt. Vorher galt es nur 200 Stunden in einem Jahr zu absolvieren.

„Die Anforderungen an die Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes werden immer größer, daher ist auch die Ausbildung gefordert damit Schritt zu halten. Einerseits hat nun die Praxis vermehrt Eingang in den Lehrgang gefunden, andererseits ist eine individuelle Schwerpunktsetzung möglich“, betont Klassenvorstand Hans Rigler, der herzlich zum erfolgreichen Abschluss gratuliert.

„Sehr erfreulich ist, dass 18 Frauen die Prüfung abschlossen. Dies liegt deutlich über dem österreichweiten Durchschnitt. Hierzulande wird rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe von Frauen geführt“, so Rigler.

Die berufsbegleitenden Bauern- und Bäuerinnenschule (BBS) umfasst auch die Zertifikate Ausbildungsbescheinigung gemäß dem Pflanzenschutzmittelgesetz und den Tierarzneimittelanwender bzw. die Tierarzneimittelanwenderin.

Fundiertes Know-how für HofübernehmerInnen

Die sogenannte Bauern- und Bäuerinnenschule wurde als Abendschule für Erwachsene geführt. Die praktische Ausbildung erfolgte hauptsächlich am Wochenende. Den Prüfungsvorsitz hatte Anna Bernhardt von der Lehrlings-und Fachausbildungsstelle inne.

Die Prüfungskommission bestand weiters aus Klassenvorstand Hans Rigler und Fachlehrer Christian Mittner, seitens der LK NÖ Christian Emsenhuber und Martina Löffle sowie dem Landwirtschaftsmeister Franz Wagner. Die Facharbeiterausbildung wird von der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der NÖ Landwirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftlichen Fachschulen durchgeführt.

Schwerpunkte der Ausbildung waren Nutztierhaltung, Pflanzenbau, Landtechnik, Betriebswirtschaft und Marketing. Das Ziel der Facharbeiterausbildung ist der Erwerb eines landwirtschaftlichen Grundwissens, damit auf dieser Basis die betrieblichen Entscheidungen fachlich fundiert getroffen werden können.

Der nächste Kurs beginnt im September. Aufgrund der großen Nachfrage ist dieser bereits ausgebucht. Es besteht aber die Möglichkeit sich in Wartelisten einzutragen. Telefon: 02629/2222-0.