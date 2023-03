Neue Käsebotschafterin an der Fachschule Warth

„Die Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln steigt und die Konsumenten fordern zunehmend mehr Information und Hintergrundwissen ein. Auch der Verkauf von Käse ist ungebrochen groß und steigt die letzten Jahre kontinuierlich an. Derzeit liegt der Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich bei rund 16 Kilo“, informiert Käsesommelière Ochabauer.

„Dies kommt der bäuerlichen Direktvermarktung zugute, die sich ebenfalls im Aufwärtstrend befindet. Bereits für rund ein Viertel der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich hat sich der Ab-Hof-Verkauf zu einem wirtschaftlichen Standbein entwickelt. Daher lernen die Schülerinnen und Schüler die gesamte Bandbreite der Produktveredelung kennen“, so Ochabauer.

Ab Herbst werden an der Fachschule Warth wieder Kurse zur Herstellung von Hart- und Weichkäse im neuen Kursprogramm angeboten. Infos unter: www.lfs-warth.ac.at.

Hoch qualifizierte Käse-Profis

Beim einjährigen Diplom-Lehrgang wurden profunde Kenntnisse über nationale und internationale Käsespezialitäten, deren Produktion, Verarbeitung, Präsentation und Verkostung vermittelt. Denn um ein Naturprodukt wie Käse optimal zu genießen, braucht es produktspezifisches Know-how.

Bei der vielfältigen Auswahl an Käseprodukten ist dies kein leichtes Unterfangen. Zudem wird das Wissen rund um das Thema Käse immer umfassender. Mit der Ausbildung zum diplomierten Käsesommelier wird die Vielseitigkeit von Käse in seiner ganzen Bandbreite thematisiert.

Der Lehrgang fand berufsbegleitend statt und wurde von der Abteilung Schule des Landes Niederösterreich in Kooperation mit der AMA-Marketing durchgeführt. Die Ausbildung fand teilweise an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien und an ausgewählten Praxisbetrieben statt. Der Lehrgang wurde mit einer kommissionellen Prüfung (schriftlich, mündlich und praktisch) abgeschlossen.

